倒數計時！Skype 5/5說再見 轉移Teams步驟1次看

Skype將於5月5日終止服務。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕通訊軟體 Skype將於5月5日謝幕，這款風靡全球20多年的通訊軟體正式走入歷史，由Microsoft Teams取代。Skype 用戶沒有在關閉系統前完成轉移或備份，相關資料將保留至2026年1月，期限過後所有資料都將被刪除。

微軟在2月28日宣布，Skype將於 5 月5日終止服務，微軟允許用戶使用 Skype 憑證登入 Teams，而 Skype 聯絡人和聊天內容將會轉移，用戶也可以匯出他們的 Skype 資料。

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用戶該怎麼做才能使用同一組帳號，無縫轉移聯絡人與多數資料？又有哪些數據必須自行備份？教學步驟一次看。

用戶如何從 Skype 轉移至 Teams？步驟如下：

1：下載 Teams 應用程式或是開啟網頁版服務。

2：直接使用 Skype 帳號進行登入。

3：跟隨指示將 Skype 帳號與微軟帳號同步，並記得勾選「同步聯絡人」。隨後按確認即可完成轉移。

使用 Skype 認證登入 Teams 後，包含聊天記錄與聯絡人會自行同步，只有 4 種數據必須手動備份，包含：「公司或學校聊天的 Skype 訊息」、「商務用 Skype 聊天記錄」、「使用自我聊天記錄的 1 對 1 聊天」、「私人交談數據」。

怎麼匯出、備份 Skype 聊天記錄？步驟如下：

1：使用帳號登入微軟提供的匯出頁面。

2：選擇交談或是檔案，並選擇「提交要求」。

3：匯出檔案會需要時間處理，用戶得自行在同一頁面的「可匯出的檔案」區塊確認進度，直到出現「下載」按鈕，就能將資料完成備份。

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