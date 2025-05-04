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台電起薪調幅12.5％ 台電高層：郭智輝大力促成

2025/05/04 15:01

台電發言人蔡志孟表示，今年台電招考起薪調高，就是郭智輝促成。（資料照）台電發言人蔡志孟表示，今年台電招考起薪調高，就是郭智輝促成。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝上週發言「台電員工看不下去可離開」引起爭議，台電發言人蔡志孟今天受訪表示，郭智輝與台電尊重多元意見，郭智輝也支持台電建設與台電用人起薪問題，例如今年台電招考起薪從原來3.2萬提升至3.6萬元，技術人員起薪更將近4萬元，背後就是郭智輝大力促成。

談及「草綠T行動」五一勞動節赴經濟部抗議，訴求核電延役。蔡志孟表示，台電同仁到經濟部抗議，台電本來就尊重多元意見，所以同仁抗議，台電都尊重，只是還是要提醒，抗議的資訊應該要全面一點、精準一點，如果造成社會的誤解，有可能讓台電近3萬名員工的努力遭到誤會。

另一方面，同一時間立法院經委會上，郭智輝與藍委在核電議題上言語交鋒，國民黨籍立委羅廷瑋指出，赴經濟部抗議的民間團體「草綠T行動」，其中約莫100名是「看不下去」的台電員工。經濟部長郭智輝回應，台電有3萬名員工，0.3％的人恐不足以代表台電整體員工的聲音，況且台電虧損主因真的是因為能源政策嗎？如果員工不認同公司治理可以離開。

對於郭智輝說「看不下去可以離開」引起議論一事，蔡志孟表示，郭智輝和台電都一樣尊重多元的意見，那天是在立法院，質詢上或許有一些語氣。

蔡志孟說，未曝光的另一面是，郭智輝非常重視整體電力市場結構與台電用人起薪問題，也支持台電重大建設穩定發展，例如台電今年度招考，一般電力技術人員能夠提升到月薪近4萬元，這都是部長大力把薪水往上調，所以才會從原來3.2萬提升至3.6萬元，技術人員更將近到4萬元。

蔡志孟強調，油水電三大公會聯合發表聲明希望立法院撥補台電，他們是感慨俄烏戰爭造成燃料大增及台電虧損，政府也看到這個問題，撥補預算來協助台電改善財務，所以是特別懇求立法院委員們能夠通過這個預算，讓台電財務能夠更加健全，也包含降低舉債成本，讓台電能更專注在穩定供電。

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