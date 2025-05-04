被逼退？曾唱衰中國經濟 經濟學家付鵬「休養」辭職

中國東北證券首席經濟學家付鵬離職，引發市場關注。（翻攝自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中關稅戰下，有多位中國知名經濟學家，公開揭示中國經濟的真相，呼籲北京當局不要進行關稅報復，卻遭到禁言。近日，東北證券首席經濟學家付鵬離職，引發市場關注。

港媒指出，付鵬透露因個人身體因素從東北證券離職，目前正在休養調整中，他表示過去幾年高強度工作對健康狀況造成影響，為了不影響公司工作以及讓自己安心休息，經慎重考慮後決定暫別一線崗位。至於下一步工作計畫，付鵬說目前暫未規畫。

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公開資訊顯示，付鵬自2020年2月21日起，受東北證券研究所邀請出任首席經濟學家，至今5年。

事實上，付鵬一直以敢講真話聞名，先前多次因為爭議言論，導致個人社群平台帳號被封鎖。有外媒指出，去年付鵬在一場爆紅的演說提到，中國經濟問題遠比表面看到的，要嚴重得多，核心問題是有效消費不足，還說中國「可打的牌」很有限。

付鵬在微博、小紅書等平台，總共有數百萬粉絲。除了付鵬之外，中國經濟學家高善文與任澤平也都遭到北京禁言。去年12月底，北京加強監管證券業的首席經濟學家，發言時除了需要報備審查之外，產生不良嚴重影響的，甚至可以解聘。

此外，今年4月，美國總統川普宣布對中國加徵對等關稅後，中方也祭出同等反制措施。傳出付鵬提出質疑，認為此舉是採購商對供應商的常見策略，若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈之外。這樣的觀點顯然與中國官方的強硬態度相違背。

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