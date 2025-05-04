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1.2萬人搶台電鐵飯碗 技術人員起薪近4萬元

2025/05/04 13:10

台電2025年新進僱用人員甄試今（4）日登場。（圖由台電提供）台電2025年新進僱用人員甄試今（4）日登場。（圖由台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電2025年新進僱用人員甄試今（4）日登場，近1.2萬人報名搶鐵飯碗，錄取並完成訓練後正式僱用起薪約3.6萬元，電力技術專業人員起薪最高近4萬元。

台電發言人蔡志孟指出，今天到考人數是6882人，到考率大概是57.4%，這大概是近4年來到考率最高，2022年到考率不到52%。因為到考率的關係，所以平均到考錄取率也會從原來的9.04%拉升到15.75%。

台電這次新進僱用人員甄試分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區共11個考場同步舉行，近1.2萬人報名，本次招考將從配電、輸電、電機、綜合行政、會計等15類別網羅1084名生力軍，並將再視業務需要，於初（筆）試放榜前公告增額錄取人數。

台電分析，本次開缺最多的「配電線路維護」類別預計錄取489人，吸引近1800人報考，搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」；而競爭最激烈的「會計」類別，214人搶考3個錄取名額，錄取率僅1.4%；歷年報考人數最多的「綜合行政」類別今年有超過6000人爭搶108個名額，並為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開32個身心障礙名額，計有543人報考。

台電提醒，初（筆）試科目試題及答案，明（5）日起可至甄試網站查詢，預計7月15日公告複試名單，8月5日起舉行複試，複試項目包含複試測試、現場測試、實作測試及口試等。而報考配電線路維護、輸電線路維護、變電設備維護類別考生，因工作業務需要，需在複試前取得手排小型車駕照。

台電說明，電力現場作業人員仰賴專業技術及充沛體力，複試階段須通過拉單槓、握力、負重行走及辨色力等測驗，確保考生可擔負維護供電的重要使命。且為延攬具實務經驗專才，這次「配電線路維護」類別首次新增裝腳礙子設置實作，考生須在1分鐘內將裝腳礙子裝設於指定孔位，同時考驗速度與準度。

台電指出，最終錄取人員須經1年養成班訓練與工作培訓，正式僱用後起薪約3.6萬元，從事電力現場工作或具備電力相關專業證照者，可再加晉薪級，起薪達近4萬元。

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