避險情緒降溫、國際金價走跌，法人：高點進場宜謹慎。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到貿易協議陸續展開，市場避險情緒降溫之故，國際金價自每盎司3400美元降至3200美元附近，法人分析，影響金價的變數中，目前都有利於金價續揚，但若關稅戰和解，金價恐出現大反轉，投資人在高點進場仍需多謹慎。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊表示，美國第一季國內生產毛額（GDP）雖然受到企業在關稅生效前搶進口囤貨而負成長0.3%，整體表現仍屬穩健，而美中關稅大戰也因中國調降部分商品關稅而稍有降溫，再加上白宮表示可能與印度、日本、南韓達成貿易協議，避險情緒降溫使金價下滑。

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元大投信指出，關稅戰造成國際間對立情緒，地緣政治風險偏高；課徵關稅會造成物價上漲，未來通膨壓力大；貿易壁壘使經濟展望疲弱，投行甚至指出衰退風險升高；失業率與物價兩端的平衡喪失，聯準會的利率政策面臨兩難，不過在經濟疲弱的前提下聯準會將無力升息，未來實質利率勢必走低。

總結來看，影響黃金價格的因素全面性有利於黃金，連投資銀行也接連調高金價目標，不過，元大投信提醒，投資人需要注意的是，這所有的前提都是建立在川普發動的關稅戰，若美中出現大和解，市場情緒將會V型反轉，已經漲多的黃金恐將急挫，面對未來變數頗多，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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