OPEC+增產、國際油價暴跌!法人看短線走空、上漲不易。（擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到OPEC+同意自6月起每日再增產41.1萬桶，國際油價應聲重挫，西德州原油跌破每桶60美元，杜拜與布蘭特原油則在每桶61美元附近；法人看油價利空消息頻頻，短線仍難上漲。

美國能源署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2025年4月25日止，較前週減少269.6萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存增加376萬桶，而分析師預期供應量增加42.9萬桶。

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法人指出，自美國總統川普4月初宣布關稅政策且中國加以反制後，兩大原油消費國之爭已經使市場擔憂全球經濟恐趨向疲軟而減少原油需求，帶動原油價格走弱，美國公布的第一季經濟萎縮數據也進一步顯示關稅政策所帶來的經濟負面影響，OPEC+的部分成員國更在此時表態將於6月進一步加大原油產量，沙烏地阿拉伯也表示不願再進一步減產以支撐原油市場價格，帶動原油價格進一步下跌。

法人認為，唯一對原油價格有利的消息，就是川普表示將針對任何購買伊朗石油產品的國家進行另一波制裁，使原油價格下檔有撐，但短線來看利空消息頻頻，油價短線難有起色。

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