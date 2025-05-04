巴菲特拋震撼彈！ 宣布年底退休 阿貝爾接棒波克夏CEO

「股神」巴菲特3日出席旗下波克夏海瑟威年度股東大會期間拋出震撼彈，宣布將在年底退休。（歐新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日出席旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會期間拋出震撼彈，宣布將在年底退休，將建議董事會讓副董事長阿貝爾（Greg Abel）於今年底接任執行長。

綜合外媒報導，現年94歲的巴菲特在股東大會中表示：「應該讓阿貝爾在今年底成為公司執行長，我覺得時機已經來臨。」並提到，阿貝爾和董事會大多數成員在他宣布計畫前並不知情。巴菲特還提到，他「完全沒有」出售波克夏股票的意圖，幾乎所有股票都將在他去世後捐贈出去。巴菲特將繼續擔任董事長，直到他去世後將該職位轉移給他的兒子霍華·巴菲特（Howard Buffett）。

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現年62歲的阿貝爾自2018年起擔任波克夏海瑟威的副董事長，於2021年被巴菲特指定為執行長預定接任人選。阿貝爾在股東會上向股東們表示：「能夠成為波克夏海瑟威的一員，我感到無比榮幸和謙卑。」

巴菲特的卸任決定代表他執掌波克夏海瑟威的60年生涯將畫下句點，巴菲特在這60年間，帶領波克夏從一家瀕臨倒閉的紡織公司發展成為一家價值1.16兆美元（約新台幣35.76兆）的企業集團，業務遍及美國經濟的各個領域。

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