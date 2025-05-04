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巴菲特：貿易不應是武器 拋震撼彈有意年底退休

2025/05/04 05:45

〔中央社〕美國「股神」巴菲特今天告訴股東，美國不應「把貿易當作武器」，也不應像總統川普那樣利用關稅引發全球股市動盪，激怒世界各國。他還拋出震撼彈，宣布想在年底退休。

綜合法新社與美聯社報導，巴菲特（Warren Buffett）在內布拉斯加州奧瑪哈市（Omaha）舉行的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）年度股東大會上說：「毫無疑問，貿易是足以構成戰爭的行為。」

雖然他並未指名道姓，但顯然是意指川普。他發表上述言論的同時，美國與海外分析師都日益擔憂，關稅可能嚴重拖累全球經濟成長。

早在2個月前，巴菲特接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時就表示，關稅是「針對商品課稅」，並非如同川普所稱是一種相對無痛的收益來源。他還說，「我的意思是，牙仙子（Tooth Fairy）可不會來付錢！」。

高齡94歲的巴菲特目前仍掌管旗下企業集團，他敦促華府繼續與其他國家進行貿易，「我們應該做我們最擅長的事，他們也應該做他們最擅長的事。最初我們就是這樣做的」。

他表示，實現繁榮並不是一場「零和遊戲」，1個國家的成功並不代表另1個國家的損失，2個國家都可以蓬勃發展。

巴菲特說：「我的確相信，世界上的其他國家變得更加繁榮，並不會讓我們付出代價；我們愈是繁榮，也會感覺更加安全。」

他還說，1個國家若自稱優越，同時冒犯世界上的其他國家，這是件危險的事。

巴菲特說：「若有75億人不喜歡你，只有3億人誇讚你做得多好，依我看來，這樣是大錯特錯。」

巴菲特還在會中拋出震撼彈，表示他將建議董事會讓副董事長阿貝爾（Greg Abel）於今年底接任執行長。

他說：「我覺得時機已經來臨，應讓阿貝爾在今年底成為公司執行長。」

多年來，阿貝爾一直是巴菲特欽定的接班人，他已在管理波克夏海瑟威所有非保險業務。原本外界推測阿貝爾將等到巴菲特辭世後才會接班，因為巴菲特過去總是說，自己沒有打算退休。

巴菲特是在長達5小時的問答環節尾聲宣布這個重磅消息，之後未再接受提問。他說，董事會中只有他的2個孩子霍華德（Howard Buffett）與蘇西（Susie Buffett）知道這件事。在台上與巴菲特比肩而坐的阿貝爾事前也未接獲通知。1140504

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