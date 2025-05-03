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台鹽收購價不到1元！台鹽綠能民股股東拉布條：詐騙集團

2025/05/03 23:59

台鹽綠能民股股東抗議台鹽低價收購股份，自救會將赴台南地檢署控告高層涉特別背信罪。（民眾提供）台鹽綠能民股股東抗議台鹽低價收購股份，自救會將赴台南地檢署控告高層涉特別背信罪。（民眾提供）

〔記者王捷／台南報導〕今天下午，民眾在台鹽公司外拉起白布條，多位台鹽綠能（台綠）民股股東抗議，指控台鹽低價收購台鹽綠能。有台綠民股股東稱，當時被強迫買每股12元的股票，現在台鹽卻以不到1元、每股0.917元低價強收33.25%民股股權，部分民股股東已組成自救會，預計下週前往台南地檢署提告。

台鹽綠能為台鹽轉投資公司，台鹽持股66.75%，其餘為民間股東。今年3月28日，台鹽公告將以0.917元價格收購台綠全部民股，並試圖與台綠合併，民股股東批評國營事業以不當手段侵害小股東權益。

台綠民股吳姓股東指稱，當年兒子在台鹽公司任職，受主管要求購買未上市股票，否則可能被認為對公司不忠，為保飯碗而向親友借錢入股，當時台綠每股價格高達12元，現卻遭以不到1元回收，讓人血本無歸。

蘇姓民股股東稱，自己看準台鹽為國營企業，認為管理應該穩健才投資，卻先後爆出前董事長與總經理掏空公司資產，如今台鹽又欲低價合併台綠，如今13元的股票變壁紙，台綠名下仍有土地資產未納入估值，且對前任高層的求償款竟由台鹽收回，無視民股股東權益。

不願具名的台綠在職員工則指出，台綠對外聲稱財務困難，實則於3月10日已公告重大標案，估計開標後將有逾5億元收入，但開標時程卻一再延後，疑似為避免該收入影響合併時的評價，同時今年以來公司已裁員約10人，員工人心惶惶。

台綠民股股東質疑，收購評價未納入重要資產，嚴重低估公司價值，且公司未依法召開臨時股東會，甚至臨時延期5月6日原定的股東會。目前自救會的成員，預計下星期到南檢提告，對台鹽綠能總經理林昇慧、董事長李杰翰及台鹽董事長丁彥哲提出特別背信罪告訴，尋求司法途徑保障自身權益。

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