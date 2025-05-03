數千人湧入要聽巴菲特談關稅 投資人擔心股神演講成絕響

數千名波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的投資者湧入奧馬哈體育館（Omaha arena），希望聽到股神巴菲特（右1）談論他對川普總統關稅的看法。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週六，數千名波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的投資者湧入奧馬哈體育館（Omaha arena），希望聽到股神巴菲特談論他對川普總統關稅的看法，並聽聞股神為何坐擁3477億美元現金。

股東向CNBC記者表示，關稅是他們最關心的話題，而CNBC記者將在當天對巴菲特和他的兩名高級經理進行提問，巴菲特先前曾拒絕在會議前討論大家關心的話題。

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許多民眾在體育館外露營過夜準備進場，一名中國投資人劉先生週六早上成為排隊的第一人。他表示，他擔心今年可能是巴菲特出席的最後一次會議，因為他已經94歲了，所以他第二次來參加巴菲特的會議。

會議每年吸引約40000人聆聽巴菲特演講，其中包括一些名人和知名投資者。今年，希拉蕊·柯林頓也會出席，前總統柯林頓曾是巴菲特公開支持的一位選人，因為近年來他一直迴避政治和任何有爭議的話題，擔心這會損害波克夏海瑟威的業務。

股東琳達史密斯 （Linda Smith） 今年73歲，史密斯估計，多年來她可能參加過大約20次年會，而且經常會帶一位朋友一起參加。史密斯說：「我真的很喜歡聽巴菲特的演講，尤其是今年發生了這麼多事。」

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