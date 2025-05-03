Costco聯合創始人89歲每周仍進辦公室 提醒「3件事需擔心」

Costco聯合創始人辛內加爾（圖中穿白衣者，Jim Sinegal） 已經89歲，雖然大部分時間已經退休，他還是每周會進辦公室。（取自CNBC網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco聯合創始人辛內加爾（Jim Sinegal） 已經89歲，雖然大部分時間都已經退休，他還是每周會進辦公室。他表示，想要成功需要非常專注，並要找到自己熱愛的工作。他也建議大家三件事需要擔心：自己的生計、自己的健康，以及家人健康。

辛內加爾2012年從Costco卸任，他曾是這家深受人們喜愛的倉儲連鎖店的執行長。但他仍然在某些星期二去辦公室，這是對他從導師、已故零售商人和慈善家索爾·普萊斯（ Sol Price）那裡學到的職業道德和奉獻精神。

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辛內加爾在4月16日發表的《華爾街日報》採訪中表示，「我認為要成功，你必須非常專注」。他還補充道，「如果你能像我一樣找到一位導師，比如索爾·普萊斯，你的人生將會有很大的不同。」

對辛內加爾來說，繼續留在公司是理所當然的事。他將自己一生的大部分時間奉獻給零售業，18歲時就開始在Price's FedMart擔任裝袋工。辛內加爾一路晉升至公司高層，之後與商人兼投資者傑夫·布羅特曼 （Jeff Brotman） 共同創立Costco。在那裡，他擔任了近30年的總裁兼執行長。

辛內加爾告訴《華爾街日報》，他「一直熱愛」在食品雜貨業工作，並將自己的工作視為一種愛好。至於工作與生活的平衡，即使退休後仍能忙於自己喜歡的工作，也是錦上添花。

辛內加爾表示，除了去辦公室，他仍然會定期去Costco 商店，這並不是出於任何義務感，而是因為他對這家公司充滿熱情。

「沒人拿槍指著我的頭」，他曾在2016年說過：「我做這件事是因為我喜歡，如果你能找到你喜歡的東西，那對你來說就是一份很棒的禮物。」

他說：「我認為有三件事需要擔心」；「你得擔心你的生計，你得擔心你的健康，你得擔心你的家人。如果你能偷偷地把其他事情做進去，那其他任何事情都是額外的福利。」





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