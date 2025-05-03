連10季拋售股票！巴菲特手握現金超過10兆

巴菲特親自出席波克夏海瑟威年度股東大會。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會3日登場，根據最新統計，波克夏連續第 10 季淨賣出股票，截至今年第一季，波克夏帳上現金已來到3477億美元（約台幣10.8兆），創新高。

巴菲特領軍的波克夏股東大會於3日舉行，適逢巴菲特入主波克夏60週年，也可能是他最後一次全程參與會議。投資人不僅想知道營運績效，還想了解股神接班人阿貝爾（Greg Abel）以及對於關稅、經濟前景的看法，市場更想知道波克夏如何用創紀錄的現金儲備進行下一步的投資計劃。

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波克夏海瑟威年度股東大會3日登場，與會者與巴菲特人像立牌合影。（路透）

有關營運績效部分，波克夏在股東大會發表聲明稱，今年第一季營業利潤較去年同期下滑 14%，至 96 億美元（約台幣2976億），並警告關稅可能會進一步打擊利潤。

波克夏連續第 10 季淨賣出股票，買入金額為 31.8 億美元（約台幣986億），賣出金額為 46.8 億美元（約台幣1451億）。現金儲備則來到3477億美元，比去年12月底的 3342 億美元還高。

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