黃仁勳總薪酬是員工166倍 10年來首度增基本工資「是合適的」

黃仁勳2025財年的總薪酬為4990萬美元。文件指出，2025財年輝達員工的平均薪酬為30萬1233美元，執行長與員工平均薪酬比率為166:1。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在10年來首次加薪後，總薪酬達到4990萬美元（約台幣15億7182萬），員工平均年薪是多少呢？外媒報導，黃仁勳的總薪酬（包括股票獎勵、安保費等）是員工平均薪資的166倍。

黃仁勳因持有輝達3.4%的股份而成為億萬富翁，但他最近才獲得加薪，而過去十年他的薪水一直沒有變化。

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從2014財年到2024財年，黃仁勳每年的薪水接近100萬美元，約99萬6800美元。根據週四提交給美國證券交易委員會的最新代理文件，在截至2025年1月26日的2025財年，黃仁勳的基本工資上漲50%，達到150萬美元。

黃仁勳2025財年的總薪酬為4990萬美元。這一數字包括黃仁勳作為非股權激勵計劃的一部分獲得的600萬美元、3880萬美元的股票獎勵，以及350萬美元的住宅安保、司機服務、安全監控和汽車費用。

文件指出，2025財年輝達員工的平均薪酬為30萬1233美元，執行長與員工平均薪酬比率為166:1。

輝達薪酬委員會在文件中指出，這是黃仁勳10年來首次增加基本工資，考慮到同類公司高管的基本工資，此舉「是合適的。」例如，超微執行長蘇姿丰 （Lisa Su）自2024年7月起的基本薪資為126萬美元。

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