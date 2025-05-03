晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台北101垂直馬拉松 冠軍爬91樓層只花了11分22秒88

2025/05/03 18:32

「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」賽事今天圓滿落幕。（台北101提供）「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」賽事今天圓滿落幕。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」賽事今天圓滿落幕，個人男子組冠軍由來自日本，目前TWA世界排名第一的RYOJI WATANABE，以11分22秒88摘下冠軍；女子組則由世界排名第9，來自克羅埃西亞的Tea Faber以14分08秒94奪冠。

台灣選手方面，女子組冠軍由趙瑞娟以15分00秒93奪下，也是個人組的第4名；男子組冠軍則由羅清駿以12分40秒93奪下，完成台灣冠軍3連霸。

趙瑞娟賽後興奮大喊：「我破PB（Personal Best，個人最佳紀錄）了」，她也表示，近期訓練的質與量都有提升，賽前就設定要突破自我，靠著意志力在比賽後段對抗疲勞，能夠有這樣的成績，相當振奮。

賽前設定要打破全國紀錄的羅清駿，卻在70層樓後因「乳酸腳」影響速度，沒能挑戰成功，但他立志明年還要再回來挑戰全國紀錄！

本屆團體組競爭激烈，包含公益企業組在內，共有56支隊伍相互較勁，最終前3名為南港輪胎A隊、FRT騎士團、南港輪胎B隊；地主隊伍台北101，在董事長賈永婕帶領下，拿下團體組第11名。

今年奪下公益企業組的第一名是安泰商業銀行，全隊每位成員都可以獲得tokuyo溫感氣動足腿按摩靴一雙，作為全隊優異表現的鼓勵。

「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」5月3日圓滿落幕，吸引世界34個國家、共5063名海內外選手共襄盛舉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財