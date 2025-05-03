台北101垂直馬拉松 冠軍爬91樓層只花了11分22秒88

「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」賽事今天圓滿落幕。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」賽事今天圓滿落幕，個人男子組冠軍由來自日本，目前TWA世界排名第一的RYOJI WATANABE，以11分22秒88摘下冠軍；女子組則由世界排名第9，來自克羅埃西亞的Tea Faber以14分08秒94奪冠。

台灣選手方面，女子組冠軍由趙瑞娟以15分00秒93奪下，也是個人組的第4名；男子組冠軍則由羅清駿以12分40秒93奪下，完成台灣冠軍3連霸。

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趙瑞娟賽後興奮大喊：「我破PB（Personal Best，個人最佳紀錄）了」，她也表示，近期訓練的質與量都有提升，賽前就設定要突破自我，靠著意志力在比賽後段對抗疲勞，能夠有這樣的成績，相當振奮。

賽前設定要打破全國紀錄的羅清駿，卻在70層樓後因「乳酸腳」影響速度，沒能挑戰成功，但他立志明年還要再回來挑戰全國紀錄！

本屆團體組競爭激烈，包含公益企業組在內，共有56支隊伍相互較勁，最終前3名為南港輪胎A隊、FRT騎士團、南港輪胎B隊；地主隊伍台北101，在董事長賈永婕帶領下，拿下團體組第11名。

今年奪下公益企業組的第一名是安泰商業銀行，全隊每位成員都可以獲得tokuyo溫感氣動足腿按摩靴一雙，作為全隊優異表現的鼓勵。

「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」5月3日圓滿落幕，吸引世界34個國家、共5063名海內外選手共襄盛舉。

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