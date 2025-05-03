屏東透天厝一棟開價4000多萬元 再創新高價

屏東透天厝開出一棟4000多萬元新高價。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東房價繼大樓預售屋出現一坪超過40萬元價格後，屏東演藝廳附近的新建透天厝也開出4000多萬元的天價，讓屏東的屋價再創新高，印象建設董事長王世賢表示，政府抑制房價雖然有達到成效，但特定的蛋黃區仍是需求的熱點，能不能成交就看民眾買不買單。

屏東房價近年來不斷的創新高，去年屏東市自來水廠附近的一棟大樓預售時開出一坪超過40萬元的高價，打破屏東三字頭的價格，最近屏東演藝廳附近蓋了一批號稱「帝寶」級房屋，有華廈也有透天厝，今年整個外觀已大致完成，透天厝開出4000多萬元的新高價，華廈則是30幾萬元，讓不少民眾聽了這個價格都感到不可思議，有人說，真的被貧窮限制了想像，沒想到屏東的房價在政府打房之下仍然能夠創下新高價。

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印象建設董事長王世賢表示，政府的抑制房價政策已達到一定的效果，讓房屋在今年的交易變的較清淡，但是蛋黃區的房屋仍有需求性，加上土地的價格仍然持續上漲，使得房價下跌不易，屏東的新成屋大樓每坪大約在20、30多萬元，有電梯新的透天厝則是2000、3000多萬元，而演藝廳附近的房價本來就比價貴，因此有些建商希望賣出好價格，但開出高價也要看消費者買不買單，4000多萬元的透天厝，可說是測試屏東的房價，就看實價登錄有沒有交易成功的案件。

屏東華廈價格一坪也來到30多萬元。（記者葉永騫攝）

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