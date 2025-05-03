蘋果將採購190億個美製晶片 台積電供應占大宗

蘋果公司今年預計採購在美國製造的超過190億個晶片，其中包括今年台積電在亞利桑那州生產的數千萬個先進晶片。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司今年預計採購在美國製造的超過190億個晶片，其中包括今年台積電在亞利桑那州生產的數千萬個先進晶片。

儘管蘋果處理器是由台積電生產，但其設備中使用的許多晶片都是在美國製造。蘋果執行長庫克在本週與分析師和投資者舉行的財報電話會議上表示：在2025年，我們預計將從十幾個州採購超過190億個晶片，其中包括今年在亞利桑那州生產的數千萬個先進晶片。

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庫克說：「我們也從一家美國公司採購iPhone使用的玻璃。總而言之，我們在美國50個州擁有超過9000家供應商。」

tomshardware報導，目前，台積電位於亞利桑那州的Fab 21 工廠將生產蘋果產品中使用的一小部分晶片，占美國生產的190億顆晶片的數千萬顆。但考慮到蘋果的最新設備使用採用3奈米級製程技術製造的晶片，而Fab 21採用台積電的4和5奈米等級生產晶片，即使是數千萬顆晶片也似乎很多。

顯然，蘋果仍然有大量依賴4和5奈米級晶片的銷量達數千萬的產品。不過，需要指出的是，蘋果大部分自主設計的處理器將在台灣生產。

蘋果設備內部使用的關鍵晶片，例如系統級晶片SoC處理器、記憶體、數據機和相機感測器均由台積電、美光、三星、SK海力士和索尼等公司在台灣、新加坡、韓國和日本等亞洲多個國家生產。

然而，蘋果的每台設備都包含數十個不起眼的IC，包括放大器、電源管理IC（PMIC）、顯示驅動器、無線電前端模組（FEM）、微控制器、重定時器、Wi-Fi/藍牙模組、乙太網路控制器以及數十個其他IC，這些IC不需要最先進的製造技術，並且都是在美國製造。因此，蘋果可能已經採購數十億個在美國製造的晶片，這並不奇怪。

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