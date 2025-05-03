Costco小金條銷售快 立於不敗外媒全說了

Costco的1盎司金條銷售相對其他市場管道較快。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金投資的好處顯而易見，即使在2025年初難以預測的經濟環境下，這些好處也相對保持不變。Costco的1盎司金條銷售相對其他市場管道較快。外媒報導Costco小金條迅速熱銷的原因，主要在於品牌信賴感、實惠價格和銷售便利性。

Costco於2023年進入黃金市場，每月銷售的黃金（和白銀）價值達2億美元。Costco是一個值得信賴的品牌，以其實惠的價格、大量銷售和便利的現場購物而聞名。

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Costco精選的黃金也來自授權經銷商、和值得信賴的鑄幣廠，無論是在網上還是在商店，都可以將黃金添加到顧客的購物車中，既有價值又可靠。

黃金歷來被稱為「智慧通膨避險工具」 ，因為它能夠在通膨時期保持價值。近年來，黃金一直保持著這一特性，通膨飆升時其價格持續上漲就證明這一點。

作為一種投資組合多元化工具，黃金也保持可靠性，正如最近幾週所見，因為在4月份股市不確定性特別高的情況下，黃金價格打破多項紀錄。

儘管黃金的特性仍然相對為人所知且特別明顯，但有人認為如何開始黃金投資對於潛在投資者來說，仍然難以捉摸且不太清楚。黃金並不像股票、債券甚至房地產那麼容易投資。

但從歷史上看，事實並非如此。2025年初，投資者可以在多個地方購買實體金條和金幣。而且購買過程並不複雜，投資者可以在當地值得信賴的零售商處進行，甚至可以在家中舒適地進行。





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