晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Costco小金條銷售快 立於不敗外媒全說了

2025/05/03 17:00

Costco的1盎司金條銷售相對其他市場管道較快。（示意圖，取自網路）Costco的1盎司金條銷售相對其他市場管道較快。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金投資的好處顯而易見，即使在2025年初難以預測的經濟環境下，這些好處也相對保持不變。Costco的1盎司金條銷售相對其他市場管道較快。外媒報導Costco小金條迅速熱銷的原因，主要在於品牌信賴感、實惠價格和銷售便利性。

Costco於2023年進入黃金市場，每月銷售的黃金（和白銀）價值達2億美元。Costco是一個值得信賴的品牌，以其實惠的價格、大量銷售和便利的現場購物而聞名。

Costco精選的黃金也來自授權經銷商、和值得信賴的鑄幣廠，無論是在網上還是在商店，都可以將黃金添加到顧客的購物車中，既有價值又可靠。

黃金歷來被稱為「智慧通膨避險工具」 ，因為它能夠在通膨時期保持價值。近年來，黃金一直保持著這一特性，通膨飆升時其價格持續上漲就證明這一點。

作為一種投資組合多元化工具，黃金也保持可靠性，正如最近幾週所見，因為在4月份股市不確定性特別高的情況下，黃金價格打破多項紀錄。

儘管黃金的特性仍然相對為人所知且特別明顯，但有人認為如何開始黃金投資對於潛在投資者來說，仍然難以捉摸且不太清楚。黃金並不像股票、債券甚至房地產那麼容易投資。

但從歷史上看，事實並非如此。2025年初，投資者可以在多個地方購買實體金條和金幣。而且購買過程並不複雜，投資者可以在當地值得信賴的零售商處進行，甚至可以在家中舒適地進行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財