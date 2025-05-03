台北101垂直馬拉松開跑 賈永捷跑出26分1秒佳績

台北101垂直馬拉松今天開跑，熱愛馬拉松的台北101董事長賈永婕（中）今天跑出26分1秒的成績，比平日練習的時間少了35秒。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101垂直馬拉松今天開跑，熱愛馬拉松的台北101董事長賈永婕今天跑出26分1秒的成績，比平日練習的時間少了35秒；首度參賽的全聯總經理蔡篤昌也跑出22分的好成績。

「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」賽事上午8點正式鳴槍起跑，由菁英組、自我挑戰組、公益企業組、團體組接續起跑，台北101董事長賈永婕擔任自我挑戰組的第一位跑者，目標超越先前試跑留下的26分36秒。

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作為Towerrunning World Association（TWA）全球積分巡迴賽之一，「2025中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」吸引世界各地頂尖跑者前來參加，今年也邀請多位國際好手同場競技，包括女子世界排名前三：義大利籍Valentina Belotti（2024年TWA菁英女子組冠軍）、日本籍Yuko Tateishi（2024年TWA 菁英女子組亞軍）、波蘭籍Klaudia Krajewska。

男子組世界排名前二：日本籍Ryoji Watanabe（2024年TWA菁英男子組亞軍）、馬來西亞籍Wai Ching Soh（2024年TWA 菁英男子組冠軍），多位菁英選手瞄準高難度台北101賽道紀錄，挑戰男子10分29秒32、女子12分38秒85的歷史成績，角逐20萬元破紀錄獎金。

台灣唯一全職垂直馬拉松運動員羅清駿，目前在TWA男子世界排名第10，去年以12分16秒的成績刷新個人賽道紀錄，成功奪下台灣男子冠軍二連霸，今年他再度來挑戰，目標就是打破全國紀錄11分52秒。

同樣來自台灣的趙瑞娟，日前TWA女子世界排名第17，是2023年台北101垂直馬拉松的台灣女子冠軍，去年她參與菁英女子組獲得第6名，今年力拚世界前10名，讓世界看見台灣！

本屆賽事首度邀請10家公益企業組共襄盛舉、熱情響應，包含臺灣證券交易所、安泰商業銀行、摩根士丹利、軒郁國際（未來美）、泓德能源、台灣矽科宏晟科技股份有限公司、三商美邦人壽、憶聲電子（歌林家電）、大學光學科技股份有限公司、全支付，10家企業各自捐贈新台幣40萬現金予公益團體。

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