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Temu停止從中國發貨輸美 全部改由美國當地賣家供應

2025/05/03 15:49

美國終止中國、香港小額包裹免稅規定，電商平台Temu已停止從中國發貨。（路透）美國終止中國、香港小額包裹免稅規定，電商平台Temu已停止從中國發貨。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前簽署的行政命令於5月2日生效，終止中國、香港出口美國的800美元（約新台幣2.46萬元）以下包裹免稅規定，中國拼多多控股旗下的電商平台Temu已停止從中國發貨，全面改由美國當地賣家供應產品。

《CNBC》報導，Temu近來改變了購物網站和APP的內容，僅顯示從美國倉庫發貨的商品清單，從中國發貨的則直接顯示為「缺貨（out of stock）」。

Temu發言人向《CNBC》證實，目前在美國的所有銷售均都當地賣家負責，而且這些交易都是在美國境內完成。發言人表示，「Temu一直在積極招募美國賣家加入，幫助當地商家接觸更多顧客並拓展業務。」

Temu在全面停止中國發貨之前，從中國過來的商品會額外向消費者收取130％至150％的進口費用，有時甚至比商品本身的價格還要高。至於目前從美國發貨的產品，Temu強調不會有任何額外費用。

據了解，川普今年2月曾短暫停止中國、香港小額包裹免稅制度，但數天內又恢復到過去免收關稅的模式，到了4月川普簽署了1項行政命令，從美東時間2日凌晨0時01分許對中、港小額包裹收稅。

同樣受到影響的中國電商平台Shein，則從上週開始提高商品價格，亦即將關稅包含在消費者所支付的購物款項當中，發貨後不用再繳交其他費用。

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