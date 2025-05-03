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川普淡化經濟衰退疑慮 稱美國長期經濟狀況良好

2025/05/03 15:36

川普2日在NBC專訪中再次重申，美國長期經濟狀況良好。（美聯社）川普2日在NBC專訪中再次重申，美國長期經濟狀況良好。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在2日播出的《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，即使美國經濟在短期內經歷衰退，從長遠來看將「表現出色」。

隨著華爾街分析師愈來愈擔心，由於川普大幅改變關稅政策，美國可能面臨經濟衰退，NBC主持人在專訪中兩度詢問川普，如果美國短期內出現經濟衰退，長遠來看能否好轉？川普回答：「是的，一切都很好。我是說，這是一個過渡期，我認為我們會做得非常好。」

主持人再一次詢問川普是否擔心經濟衰退？川普回答不會。當被問及他是否認為衰退的情況有可能發生時，川普則說：「任何事情都可能發生，但我認為我們將擁有我國歷史上最偉大的經濟。」

針對華爾街看衰經濟，川普提出相反論點，「華爾街有些人說我們將迎來歷史上最偉大的經濟。你為什麼不談談他們呢？華爾街的許多人都說這將是有史以來最大一筆意外之財。」

根據美國商務部4月30日公布的初步數據，2025年第1季美國經濟萎縮0.3％，主要是因為預期川普徵收關稅導致出口下降及進口增加。然而，川普當天將經濟衰退的責任推卸給前總統拜登，認為這是拜登造成的後果。

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