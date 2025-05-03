傳輝達設計中國特供版晶片 新樣本推出時間曝

傳輝達正重新設計人工智慧晶片以符合美國的出口限制，同時繼續向中國公司銷售。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳輝達正重新設計人工智慧晶片以符合美國的出口限制，同時繼續向中國公司銷售。知情人士透露，輝達已經告知其中國客戶，新晶片的樣本將於2025年6月準備好。

根據The Information最近的報導，輝達已經將這些設計變化通知一些中國最大的科技公司。包括阿里巴巴、位元組跳動（TikTok的母公司）和騰訊。

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這是輝達持續策略的一部分，儘管面臨日益增大的政治和經濟壓力，但仍要保持活躍於至關重要的中國市場。

4月中旬，輝達執行長黃仁勳前往北京。據報導，訪問期間，他會見中國科技巨頭的高層。他告訴他們，輝達正研發新的AI晶片模型，符合美國出口規則，但仍足夠強大以支援他們的AI運作。

此前不久，美國政府加強了對輝達現有人工智慧晶片（特別是H20晶片）的限制，而H20晶片曾是該公司在中國唯一合法銷售的高階晶片型號。預計這些新規定將導致輝達遭受高達55億美元的銷售損失。

除此之外，輝達也正在開發其下一代AI晶片的單獨版本，稱為Blackwell系列。中國版「B20」旨在滿足出口規定，同時提供具有競爭力的性能。該晶片最快可能於今年第二季開始出貨。

這項做法凸顯輝達致力於繼續成為中國人工智慧市場關鍵參與者的決心，儘管它必須應對日益增多的法律和政治障礙。

美國一直以國家安全和競爭擔憂為由，試圖限制中國取得最強大的人工智慧晶片。華府官員擔心這些晶片可能被用於軍事目的或提升中國在全球人工智慧競賽中的地位。

作為回應，輝達不得不走鋼索，它必須遵守美國法律，同時也要努力滿足中國的需求，因為中國是其最大、最賺錢的市場之一。





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