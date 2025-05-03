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將阿里巴巴等25家中企踢出美股 美議員促證交會行動

2025/05/03 14:17

美國眾議院兩個委員會的負責人敦促美國證券交易委員會，將中國阿里巴巴等25個個企業從美國下市。（示意圖，路透）美國眾議院兩個委員會的負責人敦促美國證券交易委員會，將中國阿里巴巴等25個個企業從美國下市。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院兩個委員會的負責人敦促美國證券交易委員會，將中國阿里巴巴等25個個企業從美國下市，他們認為這些中企與中國軍方之間存在關聯，危及美國國家安全。

眾議院中國事務委員會共和黨主席約翰·莫萊納爾（John Moolenaar）和參議院老齡事務委員會共和黨主席里克·斯科特（Rick Scott）週五致信美國證券交易委員會主席保羅·阿特金斯（Paul Atkins），要求該機構對在美國交易所上市的25家中國集團採取行動。被點名的中企包括搜尋引擎百度、線上零售平台京東和熱門社群媒體平台微博。

英國《金融時報》報導，美眾議員表示：這些實體受益於美國投資者的資本，同時推進中國共產黨的戰略目標……支持軍事現代化和嚴重侵犯人權。它們也給美國投資者帶來了不可接受的風險。

此舉是美國對抗中國並削弱其利用美國資本、技術和專業知識實現軍事現代化的能力的最新舉措。兩國捲入貿易戰，加劇華府和北京之間的緊張關係。

莫萊納爾和斯科特表示，中共對中國公司的控制程度「對美國投資者系統性地隱瞞」；中國法律給美國投資者帶來「不可預測的風險，加強信息披露並不能減輕這種風險」。他們還補充說，信中提到的許多公司不僅不透明，而且積極融入中國軍事和監視。

眾議員表示，根據《外國公司問責法》，美國證券交易委員會擁有工具和權力，可「透過暫停或撤銷對沒有充分保護美國投資者的中國公司證券的註冊，暫停交易並強制退市」。

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