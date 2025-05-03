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台股本週漲幅全球第3 投顧：升值有利資金流入

2025/05/03 13:16

台股展現驚人的反彈力道，一週上漲達4.60%，漲幅排名是全球第三強。（資料照）台股展現驚人的反彈力道，一週上漲達4.60%，漲幅排名是全球第三強。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股本週（4/28-5/2）週線收紅914.91點，單週漲幅達4.60%。投顧主管分析，大盤經過兩週的反彈，台股已經回到起跌點的價位，不過，匯率升值固然有利吸引資金流入，但是，對於出口商、壽險等公司構成資產減損，必須預留評估。

若檢視國際股市表現，以一週以來，丹麥股市週漲幅為9.94%、位居全球第一；愛爾蘭股市漲幅為5.19%、排名第二；台股則展現驚人的反彈力道，一週上漲達4.60%、漲幅是全球第三名，因此，引起投資市場高度關注。

投顧主管表示，回顧最近時間，亞洲股市已經紛紛跌深回漲，像是香港、韓國、新加坡等；惟台股表現尚處於落後階段，進一步看，大盤應該還存有上攻空間。

永豐投顧指出，台股走勢續上揚，已經突破2萬點整數關卡，多方展現耐力，因此市場信心恢復，預期回補下跌跳空缺口前，仍有空間，技術面壓力上移到21000點。

觀察國際股市，首先是關稅訊息，現在川普政府放話已經與亞洲國家接近協議，顯然是策略放軟，要個個擊破，不過，卻又沒有明確的對象與內容，因此，真假難辨。其次是企業財報，本週微軟與META公布財報，對於AI的資本投資沒有放緩，只是做法有調整，也維護了市場信心。

因此，隨著美元指數弱勢以及匯率操縱國議題升溫，本週台幣出現明顯升值，直接看到31元以下價位，一週升值幅度達到5%，「成為鄰近國家與貿易對手間的最強勢貨幣」。投顧表示，升值固然有利吸引資金流入，但是對於出口商、壽險等公司構成資產減損，必須預為評估。

永豐投顧認為，台股經過兩週的反彈，已經回到起跌點的98%價位，完成回補缺口，同時也趕上各國市場的表現；倘若未來站上21000點，雖然市場恢復樂觀，但是僅是技術面的反彈，不應追價。

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