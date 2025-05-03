美國2日起終止中港小額包裹關稅豁免 中國電商Shein、Temu受衝擊

美國5月2日起終止中國、香港輸美的800美元以下包裹免稅規定，中國電商平台Shein、Temu遭受最大衝擊。（路透）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4月簽署行政命令，於5月2日起終止中國、香港輸美的800美元（約新台幣2.46萬元）以下包裹免稅規定，亦即從2日起對中、港小額包裹加徵關稅，中國電商平台Shein、Temu無疑遭受最大衝擊。

據《CBS》報導，美國1938年實施的關稅法案「Section 321 of the Tariff Act of 1930」，允許小額商品豁免關稅來促進貿易，成為了中國貨物進入美國市場的主要途徑。

請繼續往下閱讀...

美國國會研究服務處（CRS）今年2月的報告顯示，中國小額電商對美出口額從2018年的53億美元（約新台幣1633億元）飆升至2023年660億美元（約新台幣2兆元）。

川普同月痛斥中國沒有採取適當的行動阻止芬太尼流入美國，因此他將阻止這個漏洞繼續存在，自5月2日星期五開始，原本具有免稅資格的小額包裹必須繳納其所適用的關稅。

據了解，美國目前對中國貨物加徵145％關稅，這將使得原本廉價的中國製產品價格飆高、需求減少並降低進口量，進而讓美國製造商受益。網路分析公司Similarwab的零售策略師杜蘭德（Ines Durand）表示，消費者可能會對購買外國品牌更加謹慎。

不過，四大會計師事務所普華永道消費市場產業負責人弗曼（Ali Furman）指出，取消小額商品豁免將對消費者的荷包造成打擊，民眾可能會因此降低消費支出。

另外，美國海關及邊境保衛局（CBP）還要承受每天額外檢查數百萬個小額包裹的負擔，目前尚不清楚是否有足夠的人手，這或許會造成貨運方面的嚴重延誤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法