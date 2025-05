美國2日起終止中港小額包裹關稅豁免 中國電商Shein、Temu受衝擊

美國5月2日起終止中國、香港輸美的800美元以下包裹免稅規定,中國電商平台Shein、Temu遭受最大衝擊。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普4月簽署行政命令,於5月2日起終止中國、香港輸美的800美元(約新台幣2.46萬元)以下包裹免稅規定,亦即從2日起對中、港小額包裹加徵關稅,中國電商平台Shein、Temu無疑遭受最大衝擊。

據《CBS》報導,美國1938年實施的關稅法案「Section 321 of the Tariff Act of 1930」,允許小額商品豁免關稅來促進貿易,成為了中國貨物進入美國市場的主要途徑。

美國國會研究服務處(CRS)今年2月的報告顯示,中國小額電商對美出口額從2018年的53億美元(約新台幣1633億元)飆升至2023年660億美元(約新台幣2兆元)。

川普同月痛斥中國沒有採取適當的行動阻止芬太尼流入美國,因此他將阻止這個漏洞繼續存在,自5月2日星期五開始,原本具有免稅資格的小額包裹必須繳納其所適用的關稅。

據了解,美國目前對中國貨物加徵145%關稅,這將使得原本廉價的中國製產品價格飆高、需求減少並降低進口量,進而讓美國製造商受益。網路分析公司Similarwab的零售策略師杜蘭德(Ines Durand)表示,消費者可能會對購買外國品牌更加謹慎。

不過,四大會計師事務所普華永道消費市場產業負責人弗曼(Ali Furman)指出,取消小額商品豁免將對消費者的荷包造成打擊,民眾可能會因此降低消費支出。

另外,美國海關及邊境保衛局(CBP)還要承受每天額外檢查數百萬個小額包裹的負擔,目前尚不清楚是否有足夠的人手,這或許會造成貨運方面的嚴重延誤。

