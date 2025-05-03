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港幣升值太猛了！香港金管局4年多來首次進場大買美元干預

2025/05/03 13:34

香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元，這是HKMA自2020年來首次進場干預。（路透）香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元，這是HKMA自2020年來首次進場干預。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元，這是HKMA自2020年10月、4年多時間以來，首次賣出港幣買入美元來干預匯率。

香港金管局揭露，港幣觸發7.75港幣兌1美元的強方兌換保證，因此在在週六（3日）清晨紐約匯市交易時段入市承接60.05億美元買盤，向市場注入465.39億港幣，這也是自2020年10月以來，再次觸發強方兌換保證。

港幣2022年和2023年則曾觸及7.85港幣兌1美元的弱方兌換保證水準，當時香港金管局有進場買入港幣賣出美元干預。

香港金管局發言人表示，近期港幣偏強，主要是由於股票投資相關的港幣需求有所增加，支持港幣匯價。此外，多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強。

香港金管局表示，將繼續密切留意市場動態，確保港幣市場有序運作。

香港從1983年起實施聯繫匯率制度，將港幣與美金掛鉤，匯率範圍維持在7.75至7.85港幣兌1美元的區間內。

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