第1名機場台灣有直飛！全球10大行李遺失高風險機場揭曉

AirAdvisor最近發布報告，顯示出行李最可能遺失的全球10大機場，其中以英國倫敦希斯洛機場奪下冠軍。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人搭飛機時總擔心被別人偷拿行李，或是行李莫名遺失，協助旅客向航空公司求償的專業網站AirAdvisor最近發布報告，顯示出行李最可能遺失的全球10大機場，其中以英國倫敦希斯洛機場奪下冠軍。但該報告並不是要說在這些機場就一定會被偷行李或遺失行李，而是鼓勵旅客出國時應採取適當的行李安全措施，例如為行李箱上鎖、或放置 AirTag 等追蹤裝置。

全世界大多數機場的行李提領採取「誠信制度」，旅客通常只是站在轉盤邊觀察行李經過，直到看到自己的行李再上前領取，過程中無需出示身份或登機證。AirAdvisor的報告則反映出在某些機場，旅客在領取行李時的誠信程度恐怕不足。

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AirAdvisor的調查報告，審查了全球 53 個機場，來找出行李最容易不見的機場，它們使用了多項變數來衡量機場的「無序程度」，包括旅客人數、遺失行李的搜尋次數、Google 評論數量、Google 評價分數、Yelp 上的負評數量，以及從登機門步行至行李提領區的距離，據此建立了一套指數，用來判斷在哪些機場最可能發生行李失竊，最終證明，機場越大、越繁忙，行李遺失或被偷的可能性就越大。

AirAdvisor指出，雖然希斯洛機場在實際面積或旅客人次上可能不如其他機場規模龐大，但在「遺失行李」的 Google 搜尋次數方面卻遠遠超越所有其他機場。

值得注意的是，台灣目前有直飛倫敦希斯洛機場的航班，由華航（China Airlines）提供，從桃園機場（TPE）出發。

以下是前10名機場的詳細資訊：

1.英國倫敦希斯洛機場（London Heathrow Airport, England）：8,390 萬名旅客、18,950 次遺失行李搜尋、步行至行李提領區約 20 分鐘。

2.法國戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport, France）：7,030 萬名旅客、4,110 次遺失行李搜尋、步行約 26 分鐘。

3.阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場（Dubai International Airport, UAE）：9,230 萬名旅客、5,290 次遺失行李搜尋、步行約 20 分鐘。

4.土耳其伊斯坦堡機場（Istanbul Airport, Türkiye）：7,990 萬名旅客、3,340 次遺失行李搜尋、步行約 24 分鐘。

5.德國法蘭克福機場（Frankfurt am Main International Airport, Germany）：6,160 萬名旅客、3,170 次遺失行李搜尋、步行約 18 分鐘。

6.荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol, Netherlands）：6,680 萬名旅客、4,030 次遺失行李搜尋、步行約 17 分鐘。

7.新加坡樟宜機場（Singapore Changi Airport, Singapore）：6,760 萬名旅客、4,400 次遺失行李搜尋、步行約 18 分鐘。

8.西班牙巴塞隆納埃爾普拉特機場（Barcelona El Prat Airport, Spain）：5,500 萬名旅客、3,370 次遺失行李搜尋、步行約 16 分鐘。

9.土耳其薩比哈·格克琴國際機場（Sabiha Gökçen International Airport, Türkiye）：4,150 萬名旅客、7,210 次遺失行李搜尋、步行約 14 分鐘。

10.澳洲雪梨金斯福德·史密斯國際機場（Sydney Kingsford Smith International Airport, Australia）：4,000 萬名旅客、6,570 次遺失行李搜尋、步行約 15 分鐘。

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