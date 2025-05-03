求川普豁免關稅！Nike、Adidas等76家鞋業品牌緊急連署

包含Nike在內的76家鞋類業者，聯名致信川普，請求關稅豁免。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最大的鞋業品牌正在呼籲美國總統川普給予關稅豁免。由多家鞋商組成的「美國鞋類分銷與零售商協會」（Footwear Distributors and Retailers of America）本週致函白宮，請求川普政府豁免進口鞋關稅，並直言關稅將對鞋業構成「生存威脅」。

《CNBC》報導，這封信函的日期為4月29日，並由76家鞋業品牌聯名簽署，包含Nike、Adidas、Skechers 和 Under Armour等知名品牌。

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信中指出：「許多為辛勤工作的中低收入家庭生產平價鞋款的企業，無法承擔如此高的關稅，也無法將成本轉嫁出去。如果不能立即取消對等關稅的，這些企業將不得不關門停業。」

協會補充說：「許多訂單已經暫停執行，美國市場的鞋類庫存恐將出現短缺。」

協會在信中表示，早在川普宣布全面關稅措施之前，業界便已面臨如童鞋等產品的高額關稅。總體而言，美國鞋業將面臨介於150%至約220%之間的關稅壓力。

協會在信中強調：「這是一場緊急狀況，需要立即關注與處理。美國鞋類產業無法在應對這種前所未有、難以預期的關稅制度的同時，還要花費幾個月的時間，來調整商業模式與供應鏈。」

協會並進一步警告，這些關稅並不會如川普所承諾地促使製造業回流美國，反而破壞了企業做出供應鏈投資所需的預期穩定性。

白宮尚未回應CNBC的評論請求。

川普4月2日的對等關稅，涵蓋多個對於美國鞋業產業鏈的重要國家，包含中國、越南和柬埔寨。

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