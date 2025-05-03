不是關稅！「這件事」拉響油市警報、國際油價單週重跌8％

國際油價週五（2日）下挫。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著交易員在OPEC+即將召開會議、決定6月產量政策之前轉趨謹慎，國際油價週五（2日）下挫逾1%，創3月底以來最大單週跌幅。

紐約西德州中級原油期貨下跌95美分，跌幅1.6%，收於每桶58.29美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌84美分，跌幅1.4%，收於每桶61.29美元。

本週布蘭特原油下跌超過8%，紐約期油下跌約7.7%。

3位消息人士週五告訴路透社，OPEC+已將會議時間從原定的週一（5日）提前至週六（3日），但會議改期原因尚不清楚。消息人士指出，OPEC+的成員正在考慮是否於6月進一步加快增產，或僅維持小幅增產。

無論最終決定為何，油市交易員都開始為OPEC+可能的增加供應做好準備。此時市場正因美中貿易戰可能導致經濟放緩，而下修對今年石油需求成長的預期。

United ICAP能源專家謝爾頓（Scott Shelton）表示：「目前市場焦點全都集中在OPEC，連關稅戰都退居其次。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法