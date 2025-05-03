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美股收高！標普500連9漲創20多年紀錄 台積電ADR勁揚3.80％

2025/05/03 07:10

美股週五（2日）收盤勁揚，週線收高；標普500指數收紅1.4%，連9日收高，創20多年紀錄。道瓊指數上漲564點，那斯達克指數收高1.5%。（路透）美股週五（2日）收盤勁揚，週線收高；標普500指數收紅1.4%，連9日收高，創20多年紀錄。道瓊指數上漲564點，那斯達克指數收高1.5%。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美股週五（2日）收盤勁揚，週線收高；一般認為，美國剛出爐的非農新增就業數據亮眼、美中可能展開貿易談判，都讓市場情緒改善。標普500指數收紅1.4%，連續第9個交易日收高，創下20多年來最長連漲紀錄。道瓊指數上漲564點，那斯達克指數收高1.5%。

根據美國勞工統計局 （BLS） 報告，4月新增非農就業人數達17.7萬人，低於3月下修後的18.5萬，仍優於市場預期的13.8萬人。失業率4.2％，平均時薪月增0.2%，略低於上月。

個股方面，輝達漲2.59％；Meta大漲4.34％；蘋果跌3.74%；輝達漲2.59%；台積電ADR上漲3.80%。

道瓊工業指數終場上漲564.47點，或1.39%，收在41317.43點。

標準普爾500指數上漲82.53點，或1.47%，收在5686.67點。

那斯達克指數上漲266.99點，或1.51%，收在17977.73點。

費城半導體指數上漲149.396點，或3.52%，收在4397.055點。

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