TikTok違法向中國輸送用戶個資 歐盟重罰187億元

歐盟監管機構5月2日以違法向中國輸送歐盟用戶數據為由，對短影音應用程式TikTok開罰5.3億歐元（新台幣187億元）。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》、《美聯社》報導，歐盟監管機構5月2日以違法向中國輸送歐盟用戶數據為由，對短影音應用程式TikTok開罰5.3億歐元（新台幣187億元）。

由於TikTok的歐洲總部位於都柏林，因此愛爾蘭訊息保護委員會（DPC）成為歐盟對TikTok的主要監管機構。DPC經過4年的調查發現，TikTok向中國輸送數據，使歐盟用戶面臨被監控風險，違反了歐盟嚴格的數據隱私規則。

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DPC發布聲明表示，北京字節跳動旗下的TikTok向中國輸送歐盟用戶個資，違反了「一般資料保護規則」（GDPR），TikTok未能核實、保證和證明由中國員工遠端訪問的歐洲用戶個人數據，所受到的保護程度，與歐盟的保護程度基本相同。

聲明指出，TikTok也沒有處理北京當局可能利用中國「反間諜法」和其他法律訪問歐盟用戶個人數據的問題。中國的這些法律被認為與歐盟標準「存在實質差異」。

DPC指出，該機構發現TikTok在調查期間提供了不準確的訊息。在過去4年的調查中，TikTok一直聲稱，該公司並未把歐洲用戶的個人數據儲存在位於中國的伺服器上。但TikTok今年4月通知DPC，該公司在今年2月發現，實際上，「數量有限的」歐洲用戶個人數據已被儲存在中國的伺服器上。

DPC副專員道爾（Graham Doyle）表示：「雖然TikTok已告知DPC，那些儲存在中國伺服器上的數據現在已被刪除，但我們正在與歐盟各國數據保護機構協商，考慮可能需要採取哪些進一步的監管行動。」

DPC除了裁定對TikTok高達5.3億歐元的行政罰款，還下令TikTok需在6個月內使其數據處理符合歐盟規定，因該公司在用戶個人數據的發送地點問題上對用戶不夠透明。DPC的裁決還包括一項命令：若TikTok未能在6個月內完成合規處理，就必須暫停其向中國的數據輸送。

對此，TikTok表示，強烈反對DPC的調查結果，並說該公司已利用歐盟自身的法律框架，特別是標準合約條款，對遠程訪問進行了嚴格控制和限制，並打算對DPC這項裁決提出上訴。

TikTok近年來在全球青少年中迅速走紅，在歐洲擁有1.75億用戶，但該公司辯稱，從未收到北京當局索取歐盟用戶個資的請求，也從未向北京當局提供資料。

這是TikTok第二次受到DPC的懲罰，2023年該公司因違反歐盟有關處理兒童個人資料的隱私權法，而被罰款3.45億歐元（新台幣121億元）。

愛爾蘭DPC對隱私的監管實力強大，加上許多全球頂尖科技公司的地區總部位於愛爾蘭，因此DPC成為歐盟的主要監管機構。

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