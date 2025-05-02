全球食品價格創2年新高！FAO警告荷包失血才開始

4月份，聯合國追蹤食品原物料價格的指數升至128.3，季增1%，達到了2023年3月以來的最高水準。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅衝擊真的來了，4月份，聯合國追蹤食品原物料價格的指數升至128.3，季增1%，達到了2023年3月以來的最高水準。這一上漲趨勢暗示，在食品通膨短暫緩解之後，更昂貴的食品雜貨可能正在逼近。

外媒報導，全球糧食價格在4月攀升至兩年來的最高水平，明確顯示川普的關稅政策，已開始對貿易產生擠壓效應。

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根據聯合國最新報告，4月份，聯合國追蹤食品原料價格的指數升至128.3，季增1%，達到了2023年3月以來的最高水準，儘管該指數仍遠低於2022年的峰值，且其對零售終端的影響需要時間才能顯現，但這一上漲趨勢暗示，在食品通膨短暫緩解之後，更昂貴的食品雜貨可能正在逼近。

聯合國糧食及農業組織（FAO）在報告中寫道，貨幣波動影響了世界市場的價格變動，而關稅政策調整增加了市場不確定性。

FAO經濟學家Monika Tothova表示，各國可能透過囤積某些產品，來推高短期需求，以減輕川普廣泛關稅政策，引發的互相報復性徵稅的影響。

Tothova說，過往我們總是擔心這裡那裡的乾旱狀況，但接下來貿易政策會如何發展，以及各國將如何進行報復，仍然是一個大問題。

供應擔憂也推高了穀物、肉類和乳製品的價格，FAO指出，全球最大小麥出口國俄羅斯供應趨緊，導致小麥價格略有上漲。乳製品價格較上月上漲2.4%，其中國際奶油價格因歐洲庫存下降而創下歷史新高。

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