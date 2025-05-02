強勁就業報告助攻！道瓊上漲逾500點、標普500創下20年來最長連漲。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股強勢反攻，週五華爾街消化了好於預期的 4 月非農就業報告，股市大漲，不僅道瓊上漲逾500點，標普 500有望創下20多年來最長的連漲紀錄。

標普 500 指數週五開高走高，早盤上漲1.12%，使大盤指數連續第9天上漲，如果該指數收盤走高，這將是自2004年11月以來最長的連續上漲。

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道瓊工業平均指數上漲502點，漲幅達1.23%，那斯達克指數上漲0.87%，或154.83點。

CNBC報導，4月就業人數增加了17萬7000 人，高於道瓊調查的經濟學家預期的13萬3000人，與3月新增22萬8000人相比，這一數字仍大幅下降。失業率為4.2%，符合預期。

就業報告是本週一系列經濟數據中的最新1份，國內生產毛額數據顯示，第1季經濟以年率計算萎縮了0.3%，ADP的私人就業數據同樣疲軟，最新1週失業救濟申請人數激增至 24萬1000人，高於預期。

Northlight Asset Management 投資長Chris Zaccarelli 表示，由於就業數據好於預期，市場週五鬆了一口氣，儘管經濟衰退的擔憂仍在發酵，但逢低買入的勢頭仍可能持續，至少在關稅暫停期結束之前。

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