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銳澤Q1每股獲利1.96元 Q2審慎樂觀

2025/05/02 21:49

銳澤Q1每股獲利1.96元。（資料照）銳澤Q1每股獲利1.96元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高科技廠房氣體供應系統廠銳澤（7703） 公布2025年第一季財報，營收達5億元、年增29.98％，創歷年同期新高記錄，稅後淨利6811萬元、年增7.86％，受股本膨脹影響，每股稅後盈餘（EPS）為1.96元，接近去年同期的2元，較去年同期持穩。

銳澤受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求持續成長，加上公司控制成本與費用得宜，挹注2025年第一季營收與稅後淨利淡季不淡。

銳澤指出，受惠半導體產業客戶對氣體二次配拆移機服務的需求仍熱絡，加上氣體供應主系統工程業務的穩定推進，其中，氣體二次配拆移機服務，因應客戶在新製程研發、既有產能調配與製程轉換時需求仍呈現剛性，推升單季氣體二次配業務營收出現年成長水準，奠定集團良好成長動能。

銳澤表示，公司掌握氣體供應系統的關鍵技術，在高科技廠房氣體供應系統領域具備競爭優勢，挹注目前整體在手訂單量能維持高水準，為因應未來案量與海外布局，銳澤積極擴大人力招募及訓練，短期影響毛利率表現，第一季毛利率為22.21％，較上季的23.2％下滑。

展望2025年第二季，銳澤持審慎樂觀看法。預期氣體二次配拆移機服務、氣體供應主系統與Turnkey統包接案，營運動能持穩。

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