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無懼地緣政治變化 華擎童旭田：板卡市場今年持續成長

2025/05/02 21:55

華擎樂觀看待板卡市場可望持續成長。（資料照）華擎樂觀看待板卡市場可望持續成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡大廠華擎（3515）將於5月28日召開年度股東常會，董事長童旭田在此次的營業報告書中表示，AI技術的持續進步，已成為資訊產業不可或缺的技術發展重心，產品、品牌與市場的多元化發展策略，成為公司長期營運發展主軸，儘管今年景氣受地緣政治影響，但仍樂觀看待板卡市場可望持續成長。

童旭田表示，去年全球PC市場僅小幅成長，但公司藉由多元化產品與妥適的市場策略，使消費型板卡業績成長幅度明顯優於業界平均值；此外，受惠於全球積極投入人工智慧（AI）硬體設備，加上雲端硬體應用需求回溫，不論通用型伺服器，或AI產品業績貢獻都大幅提升，帶動2024年整體營收、獲利都明顯成長。

展望今年，童旭田觀察，目前公司在消費性、商用PC方面正積極開發新硬體和應用，以應對市場需求，其中，集團近年以電競主軸為核心，已穩健成功開拓數個新產品，未來隨著生成式AI 的快速發展，配合已蓬勃發展的雲端應用、邊緣運算技術，將有助於專業使用者、內容創作者等市場需求應用持續成長。

童旭田提到，公司相信透過開拓商用及消費性產品，不但有利於增加新的成長動能，同時能夠降低特定產品線出現的營運波動。2025年全球景氣雖然仍受地緣政策等負面影響，但板卡都將陸續推出新產品，加上 AI 需求帶動下，不論消費型和商用市場都可望持續成長，公司對未來抱持審慎樂觀態度，目標積極為股東創造更高價值。

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