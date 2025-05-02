防中貨洗產地 財部：輸美報單未填是否MIT 不予報關

財政部關務署修正「預報貨物通關報關手冊」，要求輸往美國貨物須填報是否為台灣產製。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合經濟部貿易署公告5月7日起輸往美國的我國產製貨品應檢附「輸美國貨品原產地聲明書，財政部關務署修正「預報貨物通關報關手冊」，要求輸往美國且報單類別屬G3、G5、D5、B8、B9，應於出口報單「主管機關指定代號」欄位填報是否為台灣產製，屬我國產製填報「YT」，非我國產製者填「NT」；貨物輸出人或報關業者未依規定填報，海關不予受理報關。

關務署說明，為避免延宕出口通關，請報關業者受委託申報符合上開公告條件的報單，請先取得貨物輸出人提供的聲明書正本後，才能於出口報單填列指定代碼向海關申報。海關核定通關方式為C2（文件審核通關）及C3（貨物查驗通關）者，貨物輸出人應檢附聲明書正本辦理通關。通關方式為C1（免審免驗通關）者，海關將透過資訊系統以錯單或應補辦事項A59訊息，通知輸出人於3日內檢送聲明書至出口地海關，未依規定提供者，將予以裁罰。業者若涉具結聲明不實，將依規定移由貿易署處罰；若涉有刑事責任，依法告發。

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關務署呼籲，為積極防杜其他國家貨物透過台灣違規轉運規避美國加徵關稅，請輸出人配合辦理相關輸美報關新措施，若輸出人委託報關業者代為申報，請務必於報關前依貿易署公告，先行填妥聲明書並簽章，以利報關業者申報「YT」或「NT」代碼。為利查詢，關務署網站提供「海關防杜違規轉運資訊專區」，歡迎廠商多加利用。

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