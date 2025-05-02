聚陽周理平：公司擁3大優勢 迎戰川普2.0時代

聚陽董事長周理平（右起），執行長周心鵬持續攜手客戶共創多贏局面。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）即將在5月28日召開年度股東常會，董事長周理平在今年的營業報告書中表示，全球局勢將在「川普 2.0」時代下愈加複雜且難以預測，聚陽將憑藉「多國布局、多元產品、全流程數位化服務」的3大優勢，並根據客戶需求靈活調整交期與生產排程，與客戶共同面對可能的變局，共創長期雙贏。

周理平說，聚陽在客戶經營方面將聚焦3大策略，第一是持續追求品質提升，及視趨勢持續優化產區配置與產品組合，提升生產彈性；第二是善用數位、AI 與3D 技術於行銷提案，協助客戶買對商品、縮短產品開發流程，進一步增強合作黏著度與差異化競爭力；最後是跨界新商機整合及落地，推動智慧紡織整合，強化創新應用，爭取重量級客戶的合作。

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周理平提到，對內營運管理上，聚陽持續密切關注川普政策的局勢發展，並啟動即時應變機制，視情況靈活調整內部營運部署，以因應潛在衝擊。此外，公司也將持續運用與導入數位、生成式AI技術，優化作業效能、深化智慧製造，並強化管理機制，提升成本與風險控管能力。

面對日益複雜的網路威脅，聚陽也進行資安等工程，確保數據控管安全與資源運用最適化，亦讓員工能夠與 AI 技術同步成長，在數位浪潮中穩健前行。同時堅持ESG 發展與人才培育雙軌並進。透過創新節能技術與永續製程，降低能資源消耗與碳排放，並積極研發環保材料，以實現更高的永續目標。聚陽始終視員工為公司長遠發展的核心，讓每位夥伴都能發揮最大潛能，成就更卓越的自己。

周理平強調，2025年挑戰與機遇並存，聚陽團隊會不斷審時度勢，調整經營步調與對策，搶先布局產業變革的契機。秉持「聚焦未來、與時俱進、探索創新、追求卓越」的精神，在逆境中不斷蛻變，持續為市場注入新動能，與股東、客戶、員工共創長遠價值。

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