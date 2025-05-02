台灣30家紡織業者國際商洽 斬獲商機逾2.2億元

紡拓會指出，10家國際買主來台與30家台灣紡織業者進行1對1洽談之後，預估後續商機可望超過720萬美元。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為執行經濟部國際貿易署「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，首度於台中與台北舉辦「國際創鏈・北中雙城商洽會」、本次聚焦亞洲市場，在10家國際買主與30家台灣紡織業者進行超過80個場次的1對1洽談之後，預估後續商機可望超過720萬美元（約新台幣2.21億元）。

紡拓會指出，政府舉辦商洽會的用意在於協助國內紡織業強化國際鏈結、拓展合作契機，並因應美國川普總統宣告對全球多國實施對等關稅政策衝擊。此次邀請來自韓國、越南、印尼及泰國等國際買主來台，包括韓國戶外品牌集團Kolon、工裝品牌Boldest及戶外時尚品牌K2、Eider，以及越南具採購權的成衣廠Garco 10及Donagamex、印尼成衣集團Busana Apparel Group、泰國成衣集團Nan Yang等。

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紡拓會觀察，本次活動受到參與者的一致好評與，買家採購重點涵蓋戶外運動、工裝、休閒與時尚機能紡織品，成功創建國際買主與台灣在地優質紡織業者的對接橋樑，展現國內紡織產業在全球供應鏈重整下的靈活應變與高端技術實力，買主後續亦表達再度參與本商洽活動與擴大與我業者合作的強烈意願。

紡拓會強調，為深化國際買主對台灣紡織供應鏈的認識與合作信心，本計畫截至今年4月底止，已成功邀請17家國際買主來台商洽，未來將持續洽邀歐美、日本、紐澳及越南、印尼、斯里蘭卡等具有商業價值與下單潛力的買主前來台灣與業者進行深度交流，積極協助紡織業者強化出口動能與拓展國際商機。

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