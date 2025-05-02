川普關稅政策嚇到製造業 廠商未來展望創5年來最大跌幅

中經院院長連賢明指出，四月PMI反映許多廠商被關稅政策嚇到，轉為保守、觀望。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），4月經季調後的PMI重挫5.3個百分點至48.9%，中斷連續2個月的擴張轉為緊縮，其中未來展望指數更驟跌23.1個百分點至36.0%，創下2020年2月、疫情以來最大跌幅，顯示美國關稅政策對未來前景造成影響，廠商選擇觀望。

中經院院長連賢明指出，前幾個月廠商有出現關稅政策前的拉貨潮現象，而四月數據反映許多廠商被關稅政策嚇到，但也不能說極度悲觀，而是轉為保守、觀望，廠商在觀察90天暫緩期後的態勢，同時也與國外廠商溝通關稅要如何分擔。

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連賢明還提到，4月PMI數據裡的拉貨潮，多是由飛機運送的半導體等產品為主，若是船運，從台灣出港到美國至少要45天，不同產業有不同的影響，因此目前還不能說是拉貨潮消退。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。5項組成指標中，4月經季調後的新增訂單、生產、人力僱用皆轉為緊縮，供應商交貨時間上升，存貨則持續擴張。

值得注意的是，製造業廠商的觀望態勢已反應在人力僱用指數，中斷連續11個月的擴張轉為緊縮。中華採購與供應管理協會顧問白宗城說明，業者反應人力縮減是為了調整產能，主要是在派遣工的部分，而非廠內員工，這也呼應為什麼政府公告的失業率並沒有明顯上升。

非製造業部分，4月未季調之台灣非製造業NMI下跌2.8個百分點至51.0%，未來展望指數也驟跌19.7個百分點至29.1%。中經院指出，美國關稅政策引發股市動盪，財富負向效果導致民眾消費信心下降，即便4月有春假與母親節檔期，相關產業仍回報消費力度與訂單轉趨保守。

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