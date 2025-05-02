買氣旺！央行特殊鈔券加碼 5/15起正式開搶

央行特殊鈔券5/15起正式開搶。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕鈔券迷看過來，中央銀行第26期的特殊鈔券即將於5月15日上午10時起至5月20日上午10時止正式開賣，由於前一期買氣不錯，央行也加碼本次拍賣組數與張數，希望讓民眾有更多選擇。

央行今年同樣是委請台灣銀行辦理，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓之特殊號碼流通鈔券共145組，計5786張，民眾可上台銀網站「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣專區」查閱。

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央行發行局局長鄧延達表示，央行從2012年10月第1期台幣特殊號碼拍賣至今，總收入達1億1609萬4676元，扣掉面額、營業稅後的淨收入為8034萬9076元，全數上繳國庫。

其中，第25期1140組標出135組、賣出5432張，得標比率為96%，拍賣收入為663萬2085元，淨收入為349萬9319元。最高得標金額是56張鈔券的組合，該組底價為8萬4000元，最終拍出10萬8008元。

央行首次拍賣特殊號碼鈔券是在2012年9月，當時準備74組「三開典藏版」（三張不裁切的建國百年100元券），其中編號「QU888888AL」的三開典藏版以68萬8888元天價標脫，目前仍保持史上單筆最高價紀錄。

至於單張拍賣倍數最高者，出現在2013年5月的第二次拍賣，一張編號「SU888888AK」百元鈔，拍出1萬5360元高價，是面額的153.6倍。

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