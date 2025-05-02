辛耘Q1創單季獲利新高 執行長世代交替

辛耘Q1創單季獲利新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體封裝設備暨再生晶圓廠商辛耘（3583）今公告董事會通過今年第一季財報，第一季每股稅後盈餘3.2元，創單季獲利新高；同時，董事會並通過高階主管人事案，原任執行長許明棋將升任為副董事長，執行長由代理事業群主管李弘益擔任，5月5日生效，公司表示，此人事安排是進行世代交替。

受惠先進封裝CoWoS持續擴產，加上晶圓廠對再生晶圓需求不減，辛耘第一季營運淡季不淡，營收28.12億元，毛利8.93億元，營業利益3.48億元，歸屬於母公司業主淨利2.57億元，季增3.21%、年增22.96%，營收與獲利均創單季歷史新高，每股稅後盈餘3.2元。

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辛耘董事會今並通過高階主管人事案，原任執行長許明棋將升任為副董事長，執行長由代理事業群主管李弘益擔任，5月5日生效，公司表示，此人事安排是進行世代交替，李弘益曾任職聯電近10年，進入辛耘也達20年之久，經過豐富歷練，獲董事會拔擢接棒執行長位子。

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