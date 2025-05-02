晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

辛耘Q1創單季獲利新高 執行長世代交替

2025/05/02 20:12

辛耘Q1創單季獲利新高。（資料照）辛耘Q1創單季獲利新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體封裝設備暨再生晶圓廠商辛耘（3583）今公告董事會通過今年第一季財報，第一季每股稅後盈餘3.2元，創單季獲利新高；同時，董事會並通過高階主管人事案，原任執行長許明棋將升任為副董事長，執行長由代理事業群主管李弘益擔任，5月5日生效，公司表示，此人事安排是進行世代交替。

受惠先進封裝CoWoS持續擴產，加上晶圓廠對再生晶圓需求不減，辛耘第一季營運淡季不淡，營收28.12億元，毛利8.93億元，營業利益3.48億元，歸屬於母公司業主淨利2.57億元，季增3.21%、年增22.96%，營收與獲利均創單季歷史新高，每股稅後盈餘3.2元。

辛耘董事會今並通過高階主管人事案，原任執行長許明棋將升任為副董事長，執行長由代理事業群主管李弘益擔任，5月5日生效，公司表示，此人事安排是進行世代交替，李弘益曾任職聯電近10年，進入辛耘也達20年之久，經過豐富歷練，獲董事會拔擢接棒執行長位子。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財