兩大連鎖店協會籲政府重視內需景氣 支持撥補台電千億

兩大連鎖加盟協會今天發表聲明，呼籲政府重視內需景氣發展，並支持行政院提出撥補台電1000億元預算的政策，確保電力系統韌性和穩定度。（台灣連鎖暨加盟協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國關稅大戰已造成台灣消費市場波動，業者備感壓力，兩大連鎖加盟協會今天不約而同發表聲明，呼籲政府重視內需景氣發展，並支持行政院提出撥補台電1000億元預算的政策，確保電力系統韌性和穩定度。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA） 理事長蔡德忠指出，連鎖加盟業者今年面對各種挑戰，原物料成本居高不下，工資上漲、水費調高，持續缺工。

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外國觀光客消費挹注未見成長，加上關稅大戰造成股匯債市波動，影響消費信心，企業經營壓力升高，今年國內外市場不確性因素提高，期許政府能以穩定內需景氣及民生物價為施政目標。

他並表示，連鎖通路服務廣大消費者，電價成本居高不下，24小時經營的超商通路算是用電大戶，4家超商超過1.3萬多家店舖，去年4月電價平均調漲11%，1年共增加近10億元電價成本。

他希望政府能體諒商店經營壓力，協會多數會員企業都支持行政院提出的撥補台電1000億元預算的政策，希望穩定電價及電力品質。

台灣連鎖加盟促進協會也表示，當前全球政經局勢震盪，美中貿易戰所引發的關稅衝擊與供應鏈重組，為台灣產業帶來高度不確定性，此時若再面臨電價大幅波動，勢必將加劇企業經營壓力。

協會旗下會員品牌總計擁有約25萬家實體店鋪，電價每上漲1成，小型業者每月即可能增加數千至上萬元支出，幾乎是直接從本已有限的毛利空間中扣除，對微利經營的小店而言衝擊尤為嚴峻。

協會強調，電價穩定與否，直接影響中小企業與全台實體店面的生存能力，若台電未獲適度撥補，將可能面臨進一步調漲電費壓力，不僅影響加盟體系的營運預測與成本控管，也可能導致連鎖總部與加盟門市間產生供需協作失衡，進一步擠壓創業與投資信心。

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