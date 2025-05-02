晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

兩大連鎖店協會籲政府重視內需景氣 支持撥補台電千億

2025/05/02 19:54

兩大連鎖加盟協會今天發表聲明，呼籲政府重視內需景氣發展，並支持行政院提出撥補台電1000億元預算的政策，確保電力系統韌性和穩定度。（台灣連鎖暨加盟協會提供）兩大連鎖加盟協會今天發表聲明，呼籲政府重視內需景氣發展，並支持行政院提出撥補台電1000億元預算的政策，確保電力系統韌性和穩定度。（台灣連鎖暨加盟協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國關稅大戰已造成台灣消費市場波動，業者備感壓力，兩大連鎖加盟協會今天不約而同發表聲明，呼籲政府重視內需景氣發展，並支持行政院提出撥補台電1000億元預算的政策，確保電力系統韌性和穩定度。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA） 理事長蔡德忠指出，連鎖加盟業者今年面對各種挑戰，原物料成本居高不下，工資上漲、水費調高，持續缺工。

外國觀光客消費挹注未見成長，加上關稅大戰造成股匯債市波動，影響消費信心，企業經營壓力升高，今年國內外市場不確性因素提高，期許政府能以穩定內需景氣及民生物價為施政目標。

他並表示，連鎖通路服務廣大消費者，電價成本居高不下，24小時經營的超商通路算是用電大戶，4家超商超過1.3萬多家店舖，去年4月電價平均調漲11%，1年共增加近10億元電價成本。

他希望政府能體諒商店經營壓力，協會多數會員企業都支持行政院提出的撥補台電1000億元預算的政策，希望穩定電價及電力品質。

台灣連鎖加盟促進協會也表示，當前全球政經局勢震盪，美中貿易戰所引發的關稅衝擊與供應鏈重組，為台灣產業帶來高度不確定性，此時若再面臨電價大幅波動，勢必將加劇企業經營壓力。

協會旗下會員品牌總計擁有約25萬家實體店鋪，電價每上漲1成，小型業者每月即可能增加數千至上萬元支出，幾乎是直接從本已有限的毛利空間中扣除，對微利經營的小店而言衝擊尤為嚴峻。

協會強調，電價穩定與否，直接影響中小企業與全台實體店面的生存能力，若台電未獲適度撥補，將可能面臨進一步調漲電費壓力，不僅影響加盟體系的營運預測與成本控管，也可能導致連鎖總部與加盟門市間產生供需協作失衡，進一步擠壓創業與投資信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財