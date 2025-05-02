日月光斥資3億元 買進台積電股票

日月光投控子公司福雷電子斥資約新台幣3億元，買進台積電股票。圖為日月光投控營運長吳田玉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭日月光投控 （3711） 今 （2） 日罕見代子公司福雷電子公告投資有價證券，投資對象是護國神山，福雷電子斥資約新台幣3億元，取得台積電 （2330） 普通股及美國存託憑證（ADR）。顯見日月光投控看好台積電，投資普通股均價為新台幣970.05元，高於今收盤價950元。

日月光投控今公告，今年3月14日至5月2日，取得台積電普通股30萬3000股，每單位平均價格分別為新台幣970.05元，另取得台積電ADR為1512股，每單位平均價格為130.815美元（約當新台幣4247.56元） ，共計取得31萬560股，持股比率約0.0012%。

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以交易總金額而言，福雷電取得台積電普通股共為新台幣2億9392萬6000元，取得台積電ADR為19萬7792.28美元（約當新台幣642萬2315元），共計新台幣約3億元。

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