晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

日月光斥資3億元 買進台積電股票

2025/05/02 19:47

日月光投控子公司福雷電子斥資約新台幣3億元，買進台積電股票。圖為日月光投控營運長吳田玉。（資料照）日月光投控子公司福雷電子斥資約新台幣3億元，買進台積電股票。圖為日月光投控營運長吳田玉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭日月光投控 （3711） 今 （2） 日罕見代子公司福雷電子公告投資有價證券，投資對象是護國神山，福雷電子斥資約新台幣3億元，取得台積電 （2330） 普通股及美國存託憑證（ADR）。顯見日月光投控看好台積電，投資普通股均價為新台幣970.05元，高於今收盤價950元。

日月光投控今公告，今年3月14日至5月2日，取得台積電普通股30萬3000股，每單位平均價格分別為新台幣970.05元，另取得台積電ADR為1512股，每單位平均價格為130.815美元（約當新台幣4247.56元） ，共計取得31萬560股，持股比率約0.0012%。

以交易總金額而言，福雷電取得台積電普通股共為新台幣2億9392萬6000元，取得台積電ADR為19萬7792.28美元（約當新台幣642萬2315元），共計新台幣約3億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財