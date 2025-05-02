報喜！智崴拿下2套體感模擬遊樂設備合約

智崴拿下2套體感模擬遊樂設備合約。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴（5263）今（2）日發佈重訊，宣布與沙烏地阿拉伯某公司簽訂2套體感模擬遊樂設備合約，智崴指出，中東地區的娛樂產業將迎來高度發展，市場需求巨大，未來將積極拓展中東市場。

智崴集團指出，沙烏地阿拉伯積極發展娛樂產業，由政府提出的「願景Vision 2030」計畫，特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴，其中一個重要策略是打造大型娛樂與觀光項目，以吸引國際遊客並創造就業機會。

請繼續往下閱讀...

為此，沙烏地阿拉伯啟動多個「超大型項目」，計畫在境內興建20座娛樂設施、50家戲院和2座大型主題樂園（包含七龍珠樂園以及Six Flags Qiddiya City）和一座水樂園，其中最具代表性的是位於首都利雅德附近的「Qiddiya」娛樂城市，Qiddiya 被定位為全球娛樂、運動與文化的首都，預計到2030年每年吸引1700萬名遊客，並創造32.5萬個就業機會。

智崴表示，目前已獲取第一個標案，未來會積極參與新遊樂設施建設的機會，此外，看好其他中東國家也同時積極推動體感娛樂的建設，中東地區的娛樂產業將迎來高度發展，市場需求巨大，發展潛力可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法