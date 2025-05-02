投信：債市可望走向多頭 銀行債成最大受益資產

法人表示，美國的6大銀行獲利表現亮眼，債市可望走向多頭行情。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構今天表示，由於美國的6大銀行獲利表現亮眼，獲利超出預期，加上川普政府的施政立場偏向「金融業輕監管」；對此，法人預期，債市可望走向多頭行情，其中，銀行債有機會成為最大受益資產。

永豐投信發佈2檔股債ETF最新期前配息公告，分別為00958B永豐ESG銀行債15+ ETF、00930永豐ESG低碳高息ETF，均在5月27日進行除息，5月26日為最後買進日，並在6月20日發放配息。

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對此，永豐投信指出，4月公布的2025年第一季美國各銀行財報相當亮眼，美國6大銀行EPS表現皆優於預期，而且S&P 500金融行業中也有9成公司獲利出色。

特別是，川普政府的施政立場偏向「金融業輕監管」，市場預期可能調整補充槓桿比率（SLR）。這將讓銀行有更多資金購買美國公債，債市可望走向多頭行情，其中，銀行債有機會成為最大受益資產。

投信業者表示，儘管關稅戰造成股債市波動劇烈，然而銀行產業在川普政府政策中仍是受惠題材，在目前市場殖利率居高之際，建議透過ETF一次打包「大到不能倒」的全球大型銀行。

此外，川普曾多次喊話聯準會盡快降息，以減輕政府債務負擔，美國10年期公債殖利率在4/25滑落7.96個基點到4.24%，在降息預期加溫之下，債券價格將有機會上揚，成為吸引市場資金目光。

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