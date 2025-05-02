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台幣單日狂升近1元 央行回應了

2025/05/02 18:55

央行再度強調，美國財政部未要求台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。（資料照）央行再度強調，美國財政部未要求台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率今日盤中狂飆1.247元，最終收在31.064元，升值9.53角或升幅3.07%，震驚市場，中央銀行晚間發布三點說明，再度強調美國財政部未要求台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。

央行三點說明如下：

1、 4月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，致國內匯市存在新台幣升值的預期心理；央行總裁於立法院答復相關議題時已適時說明，另於5月1日發布新聞稿澄清美國財政部並未要求新台幣升值。

2、 除受前述預期心理影響外，今日台北股市由台積電上漲4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，上漲552.61點，收盤報20,787.64點，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，導致國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。

3、 長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，本行將持續致力維持新台幣之動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

央行外匯局局長蔡烱民表示，過去台幣在2000年時也曾一日升值逾8角，以當時金融市場的規模來看，波動幅度更大。

外界對於美國財政部匯率報告遲遲未公布，是否因此使得央行在匯率調節上受限？蔡烱民指出，美財政部匯率報告過往多在4月、10月公布，但疫情期間，也曾遞延到下半年才發布，今年未來得及在4月發布可以理解。

蔡烱民說，央行過去三年在新台幣匯市淨賣匯，是在阻貶台幣，並非阻升，今年以來與美國財政部曾經當面會談，也有書面報告往來，雙方溝通良好，美方了解台灣對美貿易順差以及經常帳占GDP比重逾3％與匯率無關，是經濟結構問題。

雖然中國曾因只有一項指標觸及就被美國列為匯率操縱國，但當時中國對美貿易順差超過4000億美元，且是在美中貿易戰的背景下，與台美情況不同。

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