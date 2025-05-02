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抓DeepSeek白手套 新加坡擴大清查輝達AI晶片走私至中國

2025/05/02 17:35

DeepSeek可能透過新加坡中間商，取得禁運的輝達晶片，新加坡已起訴3名嫌犯。（路透）DeepSeek可能透過新加坡中間商，取得禁運的輝達晶片，新加坡已起訴3名嫌犯。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外界質疑中國AI新創公司DeepSeek是否透過新加坡的中間商，取得受美國出口管制的輝達晶片。為此，新加坡已在2月底拘捕3人涉嫌謊報搭載輝達AI晶片的伺服器最終出口目的地，這些人涉及將輝達先進晶片轉運至中國。新加坡檢察官5月2日透露，可能對嫌疑犯提出額外指控。

《彭博》報導，新加坡檢察官2日獲當地法院，批准延長調查期限8星期以收集更多證據，並透露可能提出額外指控。法官將下次庭審定於6月27日，並要求檢方屆時提交更多證據。

報導稱，輝達、AMD等美國公司開發的先進AI晶片，已被美國禁止出口到包括中國在內的市場。新加坡及馬來西亞等2個國家日前已開始調查美國禁運的晶片，是否透過它們銷往受限的目的地。

新加坡2月底公布拘捕3人涉嫌謊報伺服器出口最終目的地，這些人涉及將輝達和AMD的先進AI晶片轉運至中國。馬來西亞司法部長 K Shanmugam 隨後證實，這些伺服器是由戴爾和美超微生產的。 Shanmugam表示，當局正在試圖確定這些產品從新加坡運往馬來西亞後的最終目的地。

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