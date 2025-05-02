央行樂見其成？台幣飆升逾1元幕後拋匯2黑手

外匯交易高層透露，造成台幣罕見狂升逾1元的幕後原因，主要是貿易商與上市公司因避險，在市場瘋狂拋匯，加上央行也樂見台幣升值，在群聚效應下，引發新台幣瘋狂飆升。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣漲瘋了，盤中瘋升逾1元，觸及30.77元，外匯交易高層透露，造成台幣罕見狂升逾1元的幕後原因，主要是貿易商與上市公司因避險，在市場瘋狂拋匯，加上央行也樂見台幣升值，在群聚效應下，引發新台幣瘋狂飆升。

外匯交易高層分析指出，美元指數在4月21日一度來貶至97.924，而當天新台幣匯率則在32.438，不過，今天美元指數回到99.95，理論上，美元指數變強了，台幣應轉弱才是。

請繼續往下閱讀...

然而今天新台幣卻一路狂升，盤中最高升至30.77元，升1.247元，終場收在31.064元，升9.53角。

他進一步指出，新台幣在3月底收在33.18元，而4月1日盤中一度觸及33.27元來到今年新低，由於今年匯率與債券殖利率，急漲急跌，已成為新常態，在「養套殺」下，近期在台幣轉強。

高層進一步表示，這波市場將台幣養至33元左右，由於年線約在32.48元，因此，開始進場賣出美元，眼見台幣走升，手上握有不少美元部位的貿易商，為了避免美元續貶，因此，搶在台幣匯率還在相對低時，先拋售美元。

就因為貿易商瘋狂拋匯，加上上市公司因避險，也紛紛進場賣美元，在群聚效應下，導致美元不斷瘋狂殺出，加上央行對於台幣的立場是「阻貶不阻升」，在此效應下，導致今新台幣一路狂升逾1元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法