因應國際變局 TEEIA力挺台電撥補穩定電價

TEEIA力挺台電撥補穩定電價。（TIEEA提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院擬補貼1000億元撥補台電虧損，電子設備工業同業公會（TEEIA）理事長林士青出面力挺，林士青指出，為因應國際情勢的變化與關稅不確定性的影響，供應鏈的重新洗牌已經開始展開新的賽局，國際政治風險帶動供應鏈重組的不確定性，中小企業的營運成本逐步升高，TEEIA呼籲，短期內可以先以撥補方式來穩定電價，讓中小企業可以專心因應國際的變局。

林士青表示，台電虧損的撥補有許多是因為近幾年來國際油價的飆漲，為穩定電價而造成的虧損，撥補能改善台電財務穩定電價，盼朝野能盡快協商並達成共識。

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林士青說，電子設備公會超過400家會員，涵蓋半導體、先進封裝、顯示器、AI與智慧製造等供應鏈廠商，主要生產製造基地都在台灣，是全球高科技供應鏈的基石，相關從業人員超過20萬人。

這些設備商多是中小企業，是默默支撐起台灣競爭力的重要關鍵角色。除人力成本外，電價等基礎設施費用也佔據很大的營運成本，穩定電價是關係著未來競爭力甚至存活的重要因素，也直接關係到20萬個家庭的生計。因此，TEEIA今日出面呼籲，希望朝野摒除成見，能盡快達成協商。

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