面試被問「是否懷孕」？過去3年懷孕歧視申訴46件 雇主遭罰1225萬

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛提醒，求職面試時，雇主詢問的問題，應著重於工作需求及工作能力，「性別」「性傾向」等問題應該避免。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕不少女性勞工在求職面試時，曾有被詢問「是否懷孕」的經驗，勞動部統計，111至113年全國受理性別歧視」申訴案件達564件，其中「懷孕歧視」就有46件成立，遭裁罰金額達1225萬元。經查華航去年６月就因違反性別工作平等法第7條「懷孕歧視」遭罰鍰30萬元，晶妍精品公司則因違反該法11條「懷孕歧視」遭罰鍰45萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，依據「性別平等工作法」，雇主在招募、進用、配置、考績、陞遷、薪資及解僱等過程，不得因性別或性傾向而有差別待遇，而「懷孕歧視」也屬於性別歧視的一部分。

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黃維琛舉例，曾有勞工在發現懷孕後，立刻告知公司，沒想自此之後，她就開始無故被砍班，或是被安排原時段以外無法上班的時段；甚至有勞工在同一家事業單位工作了3、4年，表現一直優異，卻在告知雇主懷孕後，立即以「工作能力無法勝任」為由予以解僱。

更有不少雇主會在面試時，詢問求職者「是否懷孕」、「有沒有懷孕計畫」，有些雇主明白表示「不會用懷孕的人」、「懷孕給公司帶來麻煩」，最後也因懷孕因素而不錄用，都屬於懷孕歧視的典型態樣。若雇主違反相關規定，勞工或求職者可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴。

黃維琛強調，求職面試時，雇主詢問的問題，應著重於工作需求及工作能力，「性別」「性傾向」等問題應該避免。為使雇主遵守法令，性別平等工作法有關懷孕歧視的罰鍰，已在103年12月11日修正，提高為30萬元以上150萬元以下，且須公布違法雇主姓名。

為加強禁止懷孕歧視的宣導，勞動部去（113）年以早產兒媽媽真人真事改編，拍攝微電影「你 就是自己的光」《向光篇-讓愛降臨》，探討懷孕婦女在職場上面臨工作、家庭照顧兩頭燒該如何因應，雇主該如何包容與協助，以提升各界對性別平等工作的認知，勞動部建議，可作為企業教育訓練教材。



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