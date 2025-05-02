晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

面試被問「是否懷孕」？過去3年懷孕歧視申訴46件 雇主遭罰1225萬

2025/05/02 16:36

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛提醒，求職面試時，雇主詢問的問題，應著重於工作需求及工作能力，「性別」「性傾向」等問題應該避免。（記者李靚慧攝）勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛提醒，求職面試時，雇主詢問的問題，應著重於工作需求及工作能力，「性別」「性傾向」等問題應該避免。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕不少女性勞工在求職面試時，曾有被詢問「是否懷孕」的經驗，勞動部統計，111至113年全國受理性別歧視」申訴案件達564件，其中「懷孕歧視」就有46件成立，遭裁罰金額達1225萬元。經查華航去年６月就因違反性別工作平等法第7條「懷孕歧視」遭罰鍰30萬元，晶妍精品公司則因違反該法11條「懷孕歧視」遭罰鍰45萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，依據「性別平等工作法」，雇主在招募、進用、配置、考績、陞遷、薪資及解僱等過程，不得因性別或性傾向而有差別待遇，而「懷孕歧視」也屬於性別歧視的一部分。

黃維琛舉例，曾有勞工在發現懷孕後，立刻告知公司，沒想自此之後，她就開始無故被砍班，或是被安排原時段以外無法上班的時段；甚至有勞工在同一家事業單位工作了3、4年，表現一直優異，卻在告知雇主懷孕後，立即以「工作能力無法勝任」為由予以解僱。

更有不少雇主會在面試時，詢問求職者「是否懷孕」、「有沒有懷孕計畫」，有些雇主明白表示「不會用懷孕的人」、「懷孕給公司帶來麻煩」，最後也因懷孕因素而不錄用，都屬於懷孕歧視的典型態樣。若雇主違反相關規定，勞工或求職者可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴。

黃維琛強調，求職面試時，雇主詢問的問題，應著重於工作需求及工作能力，「性別」「性傾向」等問題應該避免。為使雇主遵守法令，性別平等工作法有關懷孕歧視的罰鍰，已在103年12月11日修正，提高為30萬元以上150萬元以下，且須公布違法雇主姓名。

為加強禁止懷孕歧視的宣導，勞動部去（113）年以早產兒媽媽真人真事改編，拍攝微電影「你 就是自己的光」《向光篇-讓愛降臨》，探討懷孕婦女在職場上面臨工作、家庭照顧兩頭燒該如何因應，雇主該如何包容與協助，以提升各界對性別平等工作的認知，勞動部建議，可作為企業教育訓練教材。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財