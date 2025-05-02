台幣一度狂升逾1元、匯市亂了套 分析師直指1原因

新台幣匯率今日大幅升值。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率今日漲翻天，連縱橫匯市多年的台新金首席外匯策略師陳有忠都說，這種升法簡直亂了套，前所未見，他認為只有一個原因，就是台美正在進行關稅談判，「前方作戰、後方不能失火」，在談判尚未有結果前，中央銀行對匯率調節「受限」，就跟日圓先前瘋漲走勢一樣。

陳有忠直言，新台幣匯價今早以32.1元開出，一路陡升，因台股今日也大漲逾400點，原本還沒有覺得太意外，不過，新台幣匯價到31.5元關卡還沒見到央行進場，市場恐慌氣氛逐漸蔓延，連台電、中油等大型進口商都不敢進場接美元，交易室停損單也紛紛出籠，使得台幣升勢一發不可收拾，午後直接見到30字頭。

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陳有忠指出，美元指數昨日還回升至100之上，月初出口商又沒有拋匯急需，若是爆出巨量，表示有人接手，底部不遠，今天的情況卻不是如此，量並未失控、價格卻升到離譜，真是「有史以來最混亂的一天」、「20年來沒有見過」。

若要找原因，根本上應該與日圓前一波劇烈升值走勢一樣，美、日在初步談判後，日圓升值就告一段落，以同樣的劇情來看，在台美談判尚未底定前，或是美國財政部匯率報告未公佈前，台幣升勢恐將持續，至於會升到哪裡？目前很難給出一個目標價。

新台幣匯價今早以32.1元開出，早盤直接來到31.14元，才見到央行出手接美元，中午拉回至31.394元，原以為台幣升勢受到控制，不料，午後2點一開盤，台幣直接摜破31整數關卡，一日內連破32元、31.5元與31元三大關卡，最高升抵30.77元，飆升1.247元，尾盤央行沒收近大半，最終收在31.064元、升值9.53角，台北外匯經紀公司成交量22.46億美元。

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